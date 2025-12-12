'Наш ответ режиму': агенты 'Атеш' сожгли полицейское авто в Московской области. Видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" совершили удачную диверсию на территории страны-агрессора. В частности, в Московской области они сожгли полицейскую машину министерства внутренних дел РФ.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Там отметили, что подобные операции, даже в тылу врага, будут продолжаться.

"Наши агенты провели успешную акцию в Московской области: был уничтожен служебный автомобиль МВД РФ", – говорится в сообщении.

"Атеш" "поздравил" россиян с праздником

По словам партизан эта дерзкая диверсия посвящена Дню Конституции Российской Федерации, который россияне празднуют 12 декабря.

"Это наш ответ режиму, который полностью пренебрег основными правами и свободами своих граждан и развязал преступную войну", – указано в сообщении.

В военном движении подчеркнули, что "Атеш" продолжает осуществлять операции против силовых структур путинского режима. И как показывает практика, даже в центральных областях России власть не способна полностью удерживать контроль в условиях, когда все больше людей готовы сопротивляться.

"Показательно, что власти предпочли скрыть произошедшее. Это лишь подчеркивает их уязвимость и страх перед деятельностью сопротивления", – подчеркнули партизаны.

Напомним, 11 декабря на военном аэродроме "Кача", вблизи Севастополя в оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Там украинские дроны уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атеш" провели новую успешную диверсию на железной дороге, которую используют российские захватчики. Под ударом оказались пути в районе Симферополя, которые важны для обеспечения оккупационных войск на Херсонщине и Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!