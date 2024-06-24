"Ставка делается на глобальный Юг": в ЦПД рассказали, как Россия пытается сорвать второй Саммит мира

Кремлевская пропагандистская машина активно работает против Украины, чтобы сорвать подготовку второго Саммита мира. Задача России – уменьшить количество потенциальных участников конференции или вообще сорвать мероприятие.

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Ставка делается на глобальный Юг, однако пропаганду противник распространяет и на другие страны. Об этом телеканалу FREEДОМ сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

В ЦПД считают, что на этом этапе основные месседжи РФ направлены на срыв украинской мобилизации. Также враг продолжает разгонять фейки о "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Эта тема особенно активно продвигается государством-агрессором на американскую и европейскую аудитории.

"Россияне сейчас массово пытаются продвигать эту тему исключительно для того, чтобы сорвать подготовку ко второму Саммиту мира. Ставка делается, конечно же, не на западную аудиторию, а на глобальный Юг – Ближний Восток, Азия, Африка немножко меньше", – сказал Коваленко.

На Ближнем Востоке и в Азии Россия пытается популяризировать китайский "мирный" план. Он предусматривает прекращение огня и переговоры без вывода российских войск с оккупированных территорий.

"Сейчас Россия через свои ресурсы, в том числе в Китае, даже выступают определенные спикеры на телевидении и в азиатских странах, они продвигают этот китайский план. Также они продвигают историю о якобы нелегитимности президента Украины, что на второй саммит ехать не нужно, потому что власть "нелегитимна". Мол, надо говорить в другом формате", – объяснил руководитель ЦПД.

В этой информационной кампании участвует российская служба внешней разведки. Последняя нацелена на то, чтобы уменьшить присутствие африканских стран на втором Саммите мира.

"Задача России – не допустить, чтобы количество стран было такое, как на первом Саммите мира, когда было более 90 стран и восемь международных организаций", – сказал эксперт.

Кремль не хочет, чтобы мероприятие состоялось, "потому что так или иначе сейчас стоит условие, чтобы они [россияне] там присутствовали, и им выдвигается ультиматум определенных действий нами при поддержке международных партнеров", заявил Коваленко.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Украина настаивает на проведении второго Саммита мира в одной из стран Глобального юга. Потому что в регионе есть несколько качественно сильных игроков, проявляющих интерес к проведению конференции.

– Во втором Глобальном саммите мира участие может принимать и государство-агрессор Россия. Но это будет возможно только тогда, когда РФ не будет диктовать свои условия, а будет "слушать мировое сообщество", сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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