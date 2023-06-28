'Стоим стальным щитом': воины ВСУ рассказали о боях за Марьинку и объяснили, чем важен город. Фото и видео

Россияне штурмуют Марьинку уже около 16 месяцев. В сети показали последствия жестоких атак противника на город.

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Об этом стало известно из видео-материала проекта "Украинский Свидетель". Материал был снят раньше, но из соображений безопасности украинских военных проект опубликовал его только сейчас.

Герой сюжета — военнослужащий с позывным "Колобок". Он сражается с 2016 года. С тех пор не общается со своим отцом, который, по словам Колобка, "имеет собственных тараканов по поводу русского мира".

В сюжете рассказывают, что свой первый бой мужчина принял на Донбассе. Тогда он еще не знал, как на самом деле выглядит война. Колобок и его собратья, которым удалось выжить во время оцепления, 15 км шли пешком в Лиман. Потом они выходили из окруженного Лимана.

Колобок рассказал об особенностях работы своего штурмового подразделения.

"Мы универсальны. Если мы слышим, что противник снова пытается к нам лезть, то у нас все слаженно. Каждый знает, что ему делать. С подразделением повезло, никто не боится", – говорит он.

По его словам, во время одного из боев в Марьинке штурмовики обманули противника, имитируя штурм.

"Бросили дымовые гранаты, потом F1 и начали кричать, что идем на зачистку. И начали работать из стрелкового оружия. Противник отошел", – объяснил военный.

По словам Колобка, бои в Марьинке неравные.

"Мы работаем из стрелкового оружия, нам помогает артиллерия. А их танки выезжают на позицию и начинают бить с 20 метров, разбирать здания. После этого пробует идти их пехота. Марьинка – это город на руинах, здесь нет ни одного уцелевшего здания", – сообщил он.

По его словам, россияне продолжают уничтожать город всем доступным оружием: артиллерией, минометами, авиацией, фосфорными бомбами, противотанковыми ракетами. Минометы не умолкают ни на минуту.

Также, как отмечает Колобок, россияне сбрасывают с дронов газовые снаряды. Если боец попадает под его действие, то выполнять боевое задание он больше не способен.

"Марьинка – это стальной щит для Курахового. Противника нужно сдерживать любой ценой. Ведь если начнутся бои в городе, то мы его потеряем", – объяснил Колобок.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть попали фото из захваченного оккупантами Мариуполя. Россия оккупировала Мариуполь в конце мая 2022 года после длительной и изнурительной обороны города. Во время наступления Россия фактически сравняла город с землей, разрушив многие здания и сооружения.

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