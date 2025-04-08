Стоит более $300 долларов: ВСУ сбили самый дорогой российский дрон-разведчик 'Мерлин-ВР' на Лиманском направлении. Видео

Украинские воины "подрезали" крылья самому дорогому разведывательному дрону российских войск под названием "Мерлин-ВР". Он был поражен в небе на Ламинском направлении.

Видео дня

Кадры сбития вражеской цели попали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале 63-й ОМБр.

Отмечается, что гонку за "крылом" оккупантов устроили зенитчики бригады, а также их побратимы из 45-й ОАБр имени генерала Мирона Тарнавского.

"Пилоты пушкарей успели добраться добычи раньше, зато нашему дрону удалось зафиксировать редкие кадры сбития цели на высоте нескольких километров", – говорится в сообщении под видео.

Воины подчеркнули, что российский разведчик "Мерлин-ВР" является самым дорогим экспериментальным дроном такого типа в армии РФ. Его стоимость составляет более $300 тысяч. БПЛА способен подниматься в небо на 5 км и находиться в воздухе 10 часов, пролетая 600 км.

Однако дрон оккупантов, который попал на видео, далеко не залетел, потому что защитники Украины подрезали ему крылья.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем поразили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью около $100 млн. Эта система ПВО оккупантов была подбита на временно оккупированной территории Луганщины.

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