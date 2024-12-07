'Столько планов было впереди': появились данные о погибших вследствие удара РФ по Кривому Рогу. Фото

Первой жертвой удара войск РФ по Кривому Рогу 6 декабря стал местный житель Владимир Годун. 40-летний мужчина жил с женой и двумя сыновьями вблизи места прилета.

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Вторым погибшим оказался криворожец Василий Алексеев: отец и дедушка возвращался домой с работы. Данные о жертвах вражеской атаки раскрыл Telegram-канал "Первый городской. Кривой Рог".

Первой жертвой вражеской атаки на Кривой Рог стал Владимир Годун: о его гибели стало известно вскоре после удара.

"Мужчирне было 40 лет, он вместе с семьей жил рядом с местом прилета. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних сыновей", – говорится в сообщении.

Со ссылкой на коллегу и друга погибшего издание добавило, что мужчина был прихожанином протестантской церкви. И то, что он погиб в результате очередного теракта (которые Россия совершает в Украине каждый день), вызвало у друга Владимира "большой вопрос к богу".

"Как так... Я отказываюсь в это верить... Это не так должно случиться. За 15 лет я привык, что ты постоянно со мной на связи и ни разу не отказал. Ты меня сколько всему научил. У нас столько планов было впереди", – процитировали журналисты посвященное погибшему другу сообщение криворожца в соцсетях.

Второй жертвой российской атаки стал Василий Алексеев: мужчина скончался от полученных травм в больнице.

"В результате ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу погиб отец и дедушка Василий Петрович Алексеев. Мужчина ехал на машине мимо места прилета, с работы – домой и оказался в эпицентре вражеского ракетного удара. Он получил тяжелые осколочные ранения. Во время операции врачи его спасти не смогли", – отмечает "Первый городской. Кривой Рог".

Имя третьей жертвы на данный момент неизвестно: тело мужчины 32 лет спасатели достали из-под завалов ночью.

Напомним, накануне, 6 декабря, россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Известно, что три человека погибли, почти 20 пострадали.

В результате атаки в городе повреждены админздания, два многоэтажных дома, 10 частных домов, учебное заведение, автомобили.

Поисково-спасательные работы на месте попаданий продолжались всю ночь и были завершены только утром.