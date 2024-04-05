Столтенберг: союзники по НАТО должны обеспечить силу ВСУ

Страны НАТО должны поддерживать Вооруженные Силы Украины. Это единственный возможный способ достижения устойчивого мира.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 4 апреля. По его словам, если союзники предоставят Украине "то, что нужно", ВСУ удастся одержать новые победы.

Генсек Альянса отметил, что несколько союзников обещали в ближайшее время осмотреть свои запасы.

"Они понимают, что нужно как можно быстрее усилить системы ПВО. Союзники проверят запасы, чтобы решить, могут ли они передать Киеву больше своих систем, включая Patriot, а также запчасти к ним", – заявил Столтенберг.

Впрочем, генсек НАТО также признал возможность того, что Альянс не сможет обеспечить Украину необходимым количеством оружия для противодействия России.

"Сценарий развития конфликта, в котором произойдет поражение Киева, допускается. Поэтому у НАТО нет планов отправлять войска в Украину", – резюмировал Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициировал создание пятилетнего фонда союзнических взносов на общую сумму 100 миллиардов долларов для Украины. Соответствующий пакет должен быть подписан лидерами стран-членов Альянса на июльском саммите в Вашингтоне.

Следует отметить, что госсекретарь США Блинкен и генсек Столтенберг обсудили подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО. В частности, стороны обсуждали механизмы усиления политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО.

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