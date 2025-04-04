Стоял на защите Украины от российских оккупантов: в Хотине провели в последний путь младшего сержанта Геннадия Рясова. Фото

На войне против российских оккупантов еще 16 июня 2024 года погиб младший сержант ВМС Украины Геннадий Рясов. Его смерть была подтверждена только спустя девять с половиной месяцев; попрощались с Героем 4 апреля 2025-го в Хотине Черновицкой области.

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Пресс-служба облсовета сообщила в Facebook, что воин служил в в/ч А1965 – то есть в 501 отдельном мотопехотном батальоне в составе 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины. "Вечная память и слава Герою. Глубокие соболезнования родным, близким и побратимам", – написали в ведомстве.

Хотинский городской голова Андрей Дранчук ранее рассказал, что Рясов был сапером инженерно-саперного отделения. Связь с ним оборвалась, когда его подразделение выполняло боевое задание на Харьковщине.

Также пропал без вести его брат, военнослужащий Егор.

"Все надеялись на лучшее... Но, к сожалению, сейчас есть официальное подтверждение, что Геннадий Рясов погиб во время выполнения боевого задания под Волчанском Харьковской области. В это трудно поверить, трудно постичь", – написал Дранчук.

Морскому пехотинцу теперь навсегда 41 год.

В родном городе нашего защитника "на щите" люди встречали на коленях, образовав живой коридор. Многие принесли цветы и лампадки.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно о гибели на фронте военного Сил обороны Романа Бочарова, которого тоже считали пропавшим без вести. Воин пал 16 марта 2025 года, выполняя боевое задание. Он был родом из Хмельницкой области.

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