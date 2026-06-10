Стоят километровые очереди: в оккупированном Крыму набирает обороты топливный кризис. Видео

По состоянию на 10 июня в оккупированном Крыму продолжает усугубляться топливный кризис. На автозаправочных станциях по всему захваченному полуострову выстраиваются очереди из сотней машин, чтобы попытаться заправиться.

Видео дня

Вдобавок к дефициту топлива оккупанты ввели жесткие ограничения на продажу бензина и дизеля. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Ситуации в Крыму

Огромную очередь на АЗС заметили в Ялте. Транспортные средства выстраиваются в несколько километров, чтобы попытаться купить хотя бы немного топлива. К тому же, на полуострове действуют ограничения на продажу бензина.

Самые жесткие меры оккупационные власти ввели в Севастополе. Там местным жителям разрешают купить не более 20 литров бензина в неделю на один автомобиль. Более того, в Севастополе оккупанты вынуждают местное населения получать в мессенджере МАХ специальные талоны с QR-кодами, по которым можно заправить автомобиль.

Топливный кризис в оккупированном Крыму разворачивается с конца мая 2026 года. Дефицит бензина возник в результате атаки украинских дронов по логистическим маршрутам.

Влияние на оккупированную Херсонщину

Топливный кризис, охвативший Крым, крайне болезненно ударил по оккупированной части Херсонской области. Поскольку логистика этих регионов жестко завязана друг на друга, проблемы полуострова мгновенно ударили по мирному населению Херсонщины.

В оккупированной части региона на местных заправках бензин практически исчез. В ряде оккупированных населенных пунктов перестал курсировать общественный транспорт, поэтому к регулярным перебоям с электричеством и связью добавилась фактическая транспортная изоляция мелких сел.

Крымский дефицит спровоцировал панику и на Херсонщине, так как значительная часть коммерческих грузов, продуктов долгого хранения и бытовой химии шла на левобережье со складов в Крыму. Частные перевозчики и дистрибьюторы на Херсонщине оказались заблокированы, привезти товар из Крыма или доехать до оптовых баз стало огромной проблемой. На этом фоне стоимость продуктов, лекарств и вещей первой необходимости существенно подскочила.

Напоминаем, что Украина наращивает удары по российской логистике на оккупированных территориях на востоке и юге страны, оккупанты уже ощущают последствия логистического "локдауна" – и они будут только усиливаться. В частности, в Крыму к топливному кризису из-за украинских ударов добавился еще и дефицит основных товаров и материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование вынуждено пойти на радикальные меры из-за регулярных и точных ударов украинских сил по ключевым логистическим узлам. Движение военных грузов по главным автомагистралям, связывающим материковую Россию с оккупированным Крымом полностью заблокировано.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!