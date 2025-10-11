'Страшная трагедия': появились данные об энергетиках, которых РФ убила ударом на Черниговщине. Фото

В сети появилась информация об энергетиках, которые погибли в результате российской атаки беспилотниками на Черниговщине 10 октября. Речь идет о водителе-машинисте крана Анатолии Савченко и его коллеге – Руслане Дейнеге.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Отмечается, что Анатолий погиб мгновенно, а Руслан умер в больнице.

"Министерство энергетики Украины с глубокой скорбью сообщает о трагической гибели двух работников АО "Черниговоблэнерго", которые стали жертвами циничной атаки российских войск", – говорится в сообщении.

Россия воюет с гражданскими

Трагический случай произошел вечером 10 октября, когда бригада энергетиков возвращалась с восстановительных работ на Черниговщине. В этот момент оккупанты нанесли удар российскими дронами-камикадзе, вероятно типа "Ланцет".

После первого взрыва, когда работники бросились на помощь тяжело раненому коллеге, враг совершил повторный прицельный удар.

"В результате атаки водитель-машинист крана Анатолий Савченко, 1976 года рождения, погиб на месте. Его коллега, водитель Руслан Дейнега, 1978 года рождения, скончался от полученных ранений в больнице. Врачи боролись до последнего, но травмы были несовместимы с жизнью", – указано в сообщении.

Коллеги погибших энергетиков тоже получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, военные оккупационной армии также обстреляли местных пожарных, которые прибыли на место трагедии.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, эта потеря является страшной трагедией для всей большой семьи украинских энергетиков.

"Это террор в его чистейшем виде. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Мы никогда не простим и не забудем", – заявила она.

Что предшествовало

Вечером 10 октября захватчики атаковали дронами Черниговскую область, попав по автомобилям "Черниговоблэнерго". Россияне нанесли удар в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины. Повреждения получили два транспортных средства.

Напомним, ночью 10 октября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины более 450 дронами и десятками баллистических ракет. Атака вызвала значительные разрушения энергетических объектов и перебои с электричеством во многих регионах.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что гражданская и энергетическая инфраструктура остается главной целью российских ударов перед отопительным сезоном. Гарант призвал США, страны ЕС, "Большую семерку" к решительным действиям – усиление санкций против России и поставки систем ПВО, чтобы защитить украинское население.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!