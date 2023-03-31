''Страшно умирать, денег не дают'': оккупант пожаловался отцу на тяжелые будни войны против Украины и пьянство ''товарищей''

Один из российских оккупантов по имени Дмитрий, воюющий на Донецком направлении, пожаловался отцу на жизнь на фронте. Он заявил, что боится, что может погибнуть в любой момент, а военные России при этом пьют и творят "всякую фи*ню".

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Об этом говорилось в перехваченном разговоре захватчика с отцом, сообщили в Telegram-канале "Информационное сопротивление". Родственник рассказал военному РФ, что, по информации от начальника штаба, военнослужащие из подразделения Дмитрия до сих пор находятся в "терробороне", поэтому им не платят боевые.

Кроме того, Дмитрий пожаловался, что его форма износилась и не подлежит ремонту, а другую взять негде.

Со своей стороны отец сообщал новости из дома. В частности, рассказал, что бойцов подразделения "ГРИМ", опубликовавших видео с жалобой, таскают по прокуратурам, двое из них сбежали. Между тем, в рамках мобилизации в их районе планируют призвать 92 человека, вместо 42, как было раньше. Кроме того, свои пункты во многих городах открыла ЧВК "Вагнера", наемникам-новобранцам обещают зарплату в 240 тысяч рублей.

Напомним: другой оккупант пожаловался подруге на отсутствие отпусков. Он заявил, что готов расстрелять тех, кто помешает ему уехать домой в Россию.

В разговоре с девушкой военный РФ рассказал, что значится в армии агрессора и получает плату в качестве командира подразделения, а в действительности вынужден сидеть в окопах как рядовой солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из оккупантов пожаловался на значительные потери армии РФ в Украине. Он рассказал, как украинские диверсанты смогли уничтожить целый взвод оккупантов-десантников. Трое захватчиков попали в плен;

– российские солдаты на войне в Украине употребляют наркотики и алкоголь. Поэтому в рядах армии России участились смерти, а военная комендатура может провести проверки.

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