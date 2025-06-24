'Страшный и мучительный день': Россия ударом по Киеву убила молодую пару. Фото

Из-за российского удара по жилому дому в Киеве 23 июня погибли Владимир Мойсечук и Анна Павлик. Молодая пара из Житомирской области познакомилась на работе.

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Компания "Dormeo Украина" сообщила в Facebook, что влюбленные были прекрасными и светлыми людьми. Мосейчук присоединился к команде в январе 2016 года еще студентом, прошел путь от коммерческого агента до руководителя отдела с коллективом в более чем 50 человек.

"Владимир был сердцем команды – добрым, заботливым, всегда готовым помочь. Он умел создать атмосферу поддержки и доверия вокруг себя. Именно здесь, в стенах компании, он встретил свою любовь – Анну", – вспомнили коллеги.

Павлик устроилась в эту компанию, учась в университете. "Девушка была как лучик солнца – теплая, улыбчивая, искренняя. Она умела согреть каждого, кто оказывался рядом. Ее волшебную улыбку можно до сих пор увидеть на наших страницах – она участвовала в фотосессиях компании, и останется в нашей памяти навсегда", – рассказала пресс-служба.

Руководитель житомирского шоу-театра "КЛЕМ" Александр Нечаев сообщил, что Павлик ранее выступала в этом коллективе.

В последнее время девушка работала ресечером в агентстве Havas Media Ukraine. "Анна была не только талантливым специалистом, но и открытым, светлым человеком, которого искренне любили и ценили в команде. Ее гибель – это невыразимая боль и шок для всех, кто ее знал", – написали в международной коммуникационной группе компаний RAZOM GROUP.

Известно, что Мосейчуку было всего 30 лет. Он родился в поселке Новые Белокоровичи на Житомирщине, учился в Белокоровицком лицее, затем – в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана.

"Он был светлым человеком, искренним другом и настоящим профессионалом. Его улыбка, доброта и жажда жизни навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в Facebook-сообщении лицея.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Обстрел, совершенный российскими военными преступниками в ночь на 23 июня, унес жизни девяти жителей столицы.

– Атака почти уничтожила клинику Santér, также россиянам удалось повредить один из выходов станции метро "Святошин". Второй раз за неделю были повреждены здания КПИ им. Игоря Сикорского.

– Кроме того, в Шевченковском районе ракета противника попала по многоквартирному дому. Видео работы правоохранителей на месте атаки можно посмотреть по ссылке.

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