"Стратегический узел": агент "Атэш" разведал одну из ключевых нефтебаз Воронежа. Фото
Агент партизанского движения сопротивления провел тщательно спланированную разведку одной из ключевых нефтебаз города Воронеж. Отмечается, что этот объект является стратегическим узлом для снабжения горюче-смазочных материалов подразделений российских оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях.
Об этом сообщают в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Уточняется, что эта база расположена в квартале "Нафтогаза". Ежедневно сотни тонн топлива по трубопроводу, железной дороге и автоколоннами поступают с этого объекта прямо в зону боевых действий.
В "Атеш" добавили, что благодаря успешной работе их агента удалось получить информацию:
– О схеме расположения резервуарных парков и магистральных ветвей.
– График приема и отгрузки топлива в ночные часы.
– Маршруты движения автоколонн, ведущих в зону боевых действий на территорию Украины.
– О времени пиковых заправок, что позволяет рассчитать наиболее уязвимые моменты.
"Вся информация оперативно передана Силам обороны Украины – она позволит точечно нарушить подачу топлива и сорвать поставки противника в критический момент", – отметили в движении сопротивления.
Ранее агенты "Атеш" обнаружили в Севастополе корабль со следами повреждений после ракетного удара. Судно находится вблизи Килен-бухты. На верхней палубе корабля видны следы повреждений, которые российские захватчики пытаются замаскировать сеткой. Судно сопровождают буксиры, а с его борта активно откачивают воду, что может свидетельствовать о затоплении внутренних помещений и серьезных повреждениях корпуса.
Кроме того, в движении сообщили о проведении разведки на заводе в Санкт-Петербурге, производящем компоненты для российских истребителей, а также на предприятии в Воронеже, производящем двигатели для "Искандеров".
Кроме того, агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку на заводе в Санкт-Петербурге. Предприятие производит компоненты для российских истребителей.
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