Стремительно выходят на позиции, точно бьют и мобильно прячутся: как работают украинские танки по врагу. Фото

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как стремительно и точно наносят удары по врагу танками. Так же мобильно бронетехника украинских бойцов покидает огневые позиции, скрываясь от оккупантов.

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Соответствующий фоторепортаж опубликовала пресс-служба 30-й ОМБр. Воины отметили, что их танки работают "с огоньком" (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

"Быстро, точно, тайком – таков стиль работы "железных кулаков" княжеской бригады. Танки стремительно выходят на позиции, точно бьют по врагу и мобильно прячутся", – рассказали защитники.

На фото 30-й ОМБр можно увидеть, как украинский танк наносит мощные удары по захватчикам и эффективно маскируется среди деревьев.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 560 оккупантов. Также уничтожены 5 бронемашин врага, 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4 артиллерийских системы и 2 танка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В марте Силы обороны Украины установили рекорд по ликвидации оккупантов. За месяц они "демилитаризовали" более 24 тысяч военных РФ.

– С помощью британской пушки L119 ВСУ уничтожили СПГ-9 "Копье" с БК противника. Видео удара обнародовал главнокомандующий Валерий Залужный.