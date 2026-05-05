Стремятся захватить: в ISW назвали приоритетную цель России в войне против Украины. Карта

Российские войска впервые проникли на восточные окраины Константиновки 24 октября 2025 года, однако не смогли достичь там каких-либо успехов в течение следующих шести месяцев, хотя их высокопоставленные чиновники заявляли о якобы успехах России в городе. Приоритетной целью России является захват крепостного пояса, включая Константиновку, но российское военное командование выбирает усиление на Покровском направлении.

Об этом отметили в ISW. Также оккупанты в апреле этого года совершили два штурма вблизи Часового Яра, которые тоже не имели значительных успехов.

Что известно

Российские войска впервые проникли на окраины Константиновки в конце октября 2025 года, но до сих пор не достигли значительного оперативного прогресса в тактической зоне Константиновка-Дружковка. Западные СМИ недавно сообщили, что бои достигли окраин города.

"ISW получила доказательства, которые позволяют оценить, что российские войска проникли на 10,14 процента Константиновки и продвинулись лишь на 0,7 процента ее восточных окраин", – говорится в материале.

Также в апреле нынешнего года российские войска совершили два механизированных штурма вблизи Часового Яра (к северо-востоку от Константиновки), которые не привели к тактически значительным успехам.

Усиление оккупантов на Покровском направлении

По оценкам ISW, приоритетной целью России является захват крепостного пояса, включая Константиновку , однако российское военное командование, похоже, выбирает усиление на Покровском направлении и передислоцирует туда подразделения.

"Заместитель командира украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 4 мая сообщил, что российское военное командование передислоцировало в Покровск подразделения 90-й танковой дивизии (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), включая ее 6-й и 239-й танковые полки, 228-й и 429-й мотострелковые полки и 30-й отдельный разведывательный батальон", – говорится в материале.

Заместитель командира добавил, что российское военное командование планирует также передислоцировать на Покровское направление 80-й танковый полк 90-й танковой дивизии и неопределенную мотострелковую бригаду, и что оценочная численность передислоцированных сил составляет до 3000 военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение апреля Силы обороны Украины фиксировали активизацию вражеских штурмов на южных направлениях, в частности на Приднепровском и Александровском. Наиболее интенсивно российская оккупационная армия пытается атаковать вблизи Гуляйполя.

