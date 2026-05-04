Враг увеличил боевую активность на юге: военные рассказали, где продолжаются ожесточенные бои

В течение апреля Силы обороны Украины фиксировали активизацию вражеских штурмов на южных направлениях, в частности на Приднепровском и Александровском. Наиболее интенсивно российская оккупационная армия пытается атаковать вблизи Гуляйполя (Запорожская область).

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. В комментарии "Укринформу" он отметил, что большее количество вражеских атак означает большее количество потерь ВС РФ.

Подробности о ситуации на южной линии фронта

За прошедший месяц общее количество боевых столкновений выросло на 3%. Так, в апреле враг провел 966 штурмов в южных регионах, тогда как в марте – 942.

На Приднепровском направлении было зафиксировано 112 боевых столкновений, хотя в марте – только 19. В первую очередь удары противник нацеливает на Антоновские мосты, острова Круглик и Белогрудый. Именно там произошло большинство (более 80) боев.

"В среднем – это три-четыре вражеских штурма на Приднепровском направлении в сутки, а в марте были дни, когда он не имел здесь такой штурмовой активности вообще", – отметил Волошин.

На Александровском направлении захватчики осуществили в апреле 191 боестолкновение. В марте их было 122.

"Продолжаются ожесточенные бои возле населенных пунктов Березовое, Злагода, Александроград и Егоровка, где наши штурмовые подразделения уничтожают врага, не дают ему подводить свои группы закрепления. Поэтому ситуация на Александровском направлении довольно непростая, и на некоторых участках линии боевого соприкосновения Силы обороны Украины продолжают проводить контратакующие действия, уничтожать врага и восстанавливать контроль над некоторыми позициями, которые ранее были потеряны", – сообщил спикер.

Потери оккупантов на юге Украины

Согласно статистике Сил обороны юга, в апреле произошел рост потерь личного состава и техники российской армии. В среднем в этом регионе захватчики ежедневно теряют ~130 единиц.

"Потери противника по сравнению с прошлым месяцем несколько увеличились – на 2%. За прошлый месяц враг потерял 9 737 человек личного состава, а в марте – 9 500", – уточнил Волошин.

Что касается техники и оружия, то за месяц украинские подразделения уничтожили 3 750 единиц.

"В день мы уничтожаем 120–130 единиц вооружения. За минувшие сутки зафиксировано 155 уничтоженных вражеских вооружений, в том числе танк, две боевые машины пехоты, восемь мотоциклов, четыре квадроцикла, 47 артиллерийских систем и реактивная система "Град", несколько самоходных артиллерийских установок типа "Мста-С", – рассказал спикер.

Он отметил, что украинская артиллерия ведет активную контрабатарейную борьбу.

