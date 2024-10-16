Ступак объяснил, как дожди влияют на ситуацию на фронте в Украине

Кроме численного преимущества врага в живой силе и артиллерии, российской тактической авиации и КАБов, украинская армия уже совсем скоро столкнется с еще одной серьезной проблемой. Осенние ливни и сильные ветры помешают эффективному применению FPV-дронов.

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Этим могут воспользоваться оккупационные войска для продвижения вперед. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он убежден, что проблемы с применением FPV-дронов на фоне превосходства РФ в живой силе и артиллерии создадут для украинских воинов ощутимые трудности.

"Еще одна текущая проблема для нас – дожди. Почему? Потому что трудно использовать FPV-дроны. Когда сильный ливень или сильный ветер, этот дрон не долетает. И этим могут пользоваться россияне для стремительных ударов вперед, когда применяют артиллерию. Снаряд запустили – он полетел. А у нас возможное противодействие – исключительно в виде беспилотников", – подчеркнул Ступак.

Конечно, добавил он, размокшая от осенних дождей земля осложнит также применение тяжелой техники обеими сторонами. Так что россияне тоже будут испытывать трудности. Но им ничто не мешает продолжить артобстрелы или бомбардировки КАБ. Тогда как для Украины именно FPV стали способом компенсировать нехватку артиллерии и боеприпасов.

"Это (дожди. – Ред.) – препятствие для тяжелой техники, для российской и для нашей. Но сейчас и для FPV-дронов. У нас концепция была такая: нет артиллерии, однако есть большое количество FPV-дронов. Но сейчас операторы дронов говорят, что FPV-дронами много не полетаешь, их нельзя отправлять в непогоду. В то же время у россиян есть артиллерия, которая работает и в снег, и в дождь, и если ветер", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Учитывая все сказанное, Ступак пришел к неутешительному выводу: осенью россияне могут захватить еще часть территории Украины.

"Да, тяжелую технику сложно использовать, она уже вязнет. Но можно использовать мотоциклистов, пехоту, квадроциклы и так далее", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Купянске в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию мирных жителей. В настоящее время на территории Купянской общины Харьковской области проживает более 4 тысяч жителей.

Решение было принято на фоне непрерывного террора России против безоружных людей и гражданской инфраструктуры и усиления обстрелов из разного вида оружия.