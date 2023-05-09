Суд вынес приговор двум военным РФ, обстрелявшим из танка больницу на Сумщине

В Сумской области судьи вынесли приговор о лишении свободы двум военным ВС РФ, которые во время оккупации обстреляли из танка больницу в Тростянце. Эти военные преступники и их страна-агрессор обязаны заплатить около 180 тысяч гривен.

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Правда, местонахождение солдат вражеской армии пока еще устанавливают. Решение же относительно них принял Тростянецкий районный суд, передает "Суспільне Суми" (чтобы посмотреть фото, ljcrhjkkmnt новость до конца).

Согласно приговору, двое оrкупантов заочно лишены свободы на срок 11 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с каждого осужденного более 21 тыс. грн – на проведение судебных экспертиз.

В то время как Российская Федерация решением Тростянецкого суда обязана уплатить 140 тыс. грн в пользу медучреждения, которое обстреляли ее военные.

Известно, что во время временной оккупации Тростянца два российских оккупанта из танка 18 марта 2022 года обстреляли больницу в городе. Позже в рамках расследования был установлен весь экипаж вражеской бронетехники, из которой наносились прицельные удары.

В частности, по данным Офиса генпрокурора, приказ отдал командир танка 1-го танкового взвода 5-й танковой роты 2-го танкового батальона 1-го гвардейского танкового полка "Чертковский" 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии РФ. А исполнил преступный приказ этого младшего сержанта его товарищ-оккупант – рядовой наводчик-оператор.

Двум захватчикам из РФ, прицельно обстрелявшим из танка городскую больницу в Тростянце на Сумщине, заочно сообщили о подозрении еще в мае прошлого года. Их действия квалифицировали по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Тростянец находился под оккупацией ВС РФ в течение месяца. Город пострадал от российских обстрелов, авиаударов и бомбардировок. Силы обороны Украины освободили Тростянец 26 марта 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по 12 лет заключения получили трое оккупантов, которые воевали против ВСУ под Бахмутом. Они были участниками террористической группировки "Л/ДНР", сначала попали в плен, а затем за решетку.

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