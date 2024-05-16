'Судьба оккупанта – плен или смерть!' Пограничники и бойцы ГУР показали, как уничтожают врага в Волчанске. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно ликвидировать личный состав армии государства-оккупанта. В этот раз пограничники и бойцы ГУР показали, как уничтожают врага в Волчанске.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ. Отмечается, что в городе пограничники-аэроразведчики ликвидировали притаившуюся в доме группу оккупантов.

"Разведчики в Волчанске уничтожают врага во время уличных боев. Бойцы группы "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины уничтожают московских захватчиков во время обороны пограничного города Волчанск Харьковской области. Судьба оккупанта – плен или смерть!" – говорится в сообщении ГУР.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 16 мая, ударили кассетными боеприпасами по селу близ Волчанской общины. В результате атаки ранения получили мирные жители, среди которых глава МВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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