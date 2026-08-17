Сумы под массированной атакой врага: один человек пострадал, повреждены многие дома

Армия России нанесла по Сумам массированный удар с помощью дронов-камикадзе "Герань-2". В результате атаки в Заречном районе города возник пожар.

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Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко. По предварительным данным, один человек получил ранения.

"Враг нанес удар с помощью "Гераней" по объекту городской гражданской инфраструктуры в Заречном районе Сум. В результате массированного удара произошел пожар. Последствия устанавливаются", – говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, российские реактивные дроны атаковали жилые дома в городском частном секторе Заречного района.

"Предварительно пострадал один человек. Повреждено значительное количество жилых домов", – сказал чиновник.

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Напомним, во вторник, 11 августа, российские войска нанесли удар по Сумам четырьмя корректируемыми авиабомбами. В результате обстрела погиб мужчина-гражданский, который во время удара находился в автомобиле.

Кроме того, в ночь на 6 августа российская авиация вновь атаковала Сумы корректируемыми авиационными бомбами. В течение восьми минут оккупанты сбросили на город восемь КАБ, в результатеатаки пострадали двенадцать человек,

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 25 июля российские войска массированно атаковали Сумы. Враг нанес удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в областном центре, попадания зафиксированы и рядом с жилым районом. Погибли трое водителей "Новой почты", также сообщалось о пострадавших.

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