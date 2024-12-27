Светлый, искренний и добрый человек: на войне погиб журналист из Одесщины Андрей Андросович

В боях с российскими оккупантами погиб видеооператор телеканала "Телевидение Громады" из города Южный Андрей Андросович. Ему было всего 39 лет.

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Об этом сообщила Южненская городская община и НСЖУ. Андрей был солдатом Вооруженных сил Украины, оператором отделения беспилотных авиационных комплексов взвода БАК в/ч А4840.

Он родился 26 октября 1985 года в Желтых Водах, а с 2007 года жил в городе Южное Одещины. Андрей Андросович работал видеооператором на местном телеканале "Телевидение Громады".

С началом войны Андрей решил стать на защиту своей Родины и осенью 2022 вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Он получил позывной "Оператор" и служил в отделении беспилотных авиационных комплексов. 18 декабря 2024 года, выполняя боевое задание вблизи села Журавка Сумской области, Андрей получил смертельное ранение, от которого скончался в больнице.

Коллеги и друзья вспоминают его как человека с открытым сердцем, всегда веселого, общительного и искреннего. Андрей был известен своей ответственностью, доброжелательностью и профессионализмом в работе. Для всех, кто знал его, он останется примером подлинной человечности и патриотизма.

У погибшего защитника остались родители Александр и Алла, бабушка Мария, проживающие в Желтых Водах, а также жена Светлана и два сына – Илья и Михаил.

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