Свой день рождения встречал на передовой: под Бахмутом погиб командир стрелкового отделения Сумской области. Фото

На войне с русскими оккупантами под Бахмутом погиб воин из Глухова Игорь Аносов. Защитника не стало 10 сентября.

О потере сообщили на Facebook-странице Глуховского городского совета. Погибший защитник лишь недавно отпраздновал свой 48-й день рождения.

Как рассказали в общине, Игорь Аносов, закончил обучение в школе №3 в Глухове и местном училище, а позже получил высшее заочно образование в Глуховском национальном педагогическом университете.

Защитник отслужил в десантных войсках, а первый свой боевой опыт получил в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). С апреля 2022 года Игорь возглавлял стрелковое отделение.Также Игорь активно участвовал в боях в районах самых ожесточенных боевых действий, а именно вблизи населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка.

Еще 6 сентября защитник праздновал свой 48 лет день рождения, находясь на позициях на Бахмутском направлении. А уже 10 сентября Игорь погиб в ожесточенном бою с оккупантами.

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"Уважаемая община! Склоним головы перед подвигом воина. Глуховский городской совет выражает соболезнования родным и близким погибшего. Игорь Анатольевич имел много друзей, его вспоминают как товарищеского жизнерадостного человека. Склоняем головы перед верным сыном украинского народа, который стал на защиту родной земли. Пример великого патриота", – написали в общине.

Напомним, что в боях с российскими оккупантами погиб житель города Хуст Закарпатской области Вячеслав Тодавчич. Защитнику Украины был 21 год.

Также в боях за Украину на Бахмутском направлении погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил с позывным "Фарш". Защитник был родом из Одессы.

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