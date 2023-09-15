Свой день рождения встречал на передовой: под Бахмутом погиб командир стрелкового отделения Сумской области. Фото
На войне с русскими оккупантами под Бахмутом погиб воин из Глухова Игорь Аносов. Защитника не стало 10 сентября.
О потере сообщили на Facebook-странице Глуховского городского совета. Погибший защитник лишь недавно отпраздновал свой 48-й день рождения.
Как рассказали в общине, Игорь Аносов, закончил обучение в школе №3 в Глухове и местном училище, а позже получил высшее заочно образование в Глуховском национальном педагогическом университете.
Защитник отслужил в десантных войсках, а первый свой боевой опыт получил в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). С апреля 2022 года Игорь возглавлял стрелковое отделение.Также Игорь активно участвовал в боях в районах самых ожесточенных боевых действий, а именно вблизи населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка.
Еще 6 сентября защитник праздновал свой 48 лет день рождения, находясь на позициях на Бахмутском направлении. А уже 10 сентября Игорь погиб в ожесточенном бою с оккупантами.
"Уважаемая община! Склоним головы перед подвигом воина. Глуховский городской совет выражает соболезнования родным и близким погибшего. Игорь Анатольевич имел много друзей, его вспоминают как товарищеского жизнерадостного человека. Склоняем головы перед верным сыном украинского народа, который стал на защиту родной земли. Пример великого патриота", – написали в общине.
Напомним, что в боях с российскими оккупантами погиб житель города Хуст Закарпатской области Вячеслав Тодавчич. Защитнику Украины был 21 год.
Также в боях за Украину на Бахмутском направлении погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил с позывным "Фарш". Защитник был родом из Одессы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!