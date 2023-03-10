Священник РПЦ принес оккупантам икону ликвидированного Стремоусова, уверявшего, что ''паники нет'' накануне бегства захватчиков из Херсона

Священник Русской православной церкви благословил оккупантов на войну против Украины. Сделал он это с помощью "иконы", на которой россияне изобразили ликвидированного прошлой осенью коллаборанта Кирилла Стремоусова, пошедшего на службу к российским оккупантам в качестве "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области.

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский. Символично, что "канонизированный" в РФ Стремоусов за считанные дни до своей гибели и бегства российских оккупантов из Херсона, изо всех сил пытался убедить всех, что "оснований для паники нет".

"Священник РПЦ принес российским военным икону со Стремоусовым. Интересно, каково это - идти в бой, осознавая, что твоя церковь рисует на иконах херсонского городского еб*ната, раздавленного российским танком, и благословляет тебя его именем на смерть?" – написал Казанский.

Он также показал фото с упомянутой "иконой", а также священником РПЦ, который с ее помощью "благословляет" оккупантов на войну.

"Они реально приперли икону со Стремоусовым? Кстати, почему он не комментирует последние события?" – написал известный блогер и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Крыша едет потихоньку", "Никакой паники нет", Уж устал удивляться русским извращениям", "Я спросонья и без очков подумал, что это Киану Ривз", "Какая церковь - такие иконы!", "Простите, но на иконе он выглядит неплохо)", "Видимо, назвали блаженный Кирилл?", "Это уже просто какое-то манихейство и богохульство", "Кирилл оттягивается по полной у Кобзона, хитов ведь много, публика соответствующая", "Сами убили, сами воскресили", "Тревожно за этих солдатиков", – комментируют увиденное украинцы.

Также люди напоминают, что Стремоусов – не первый преступник, которого в так называемой русской церкви изображают на иконах. Такой же "чести" ранее удостоили террориста ОРДО Михаила Толстых "Гиви", российского боевика Арсена Павлова "Моторолу", российских военных, убивавших чеченцев во время российско-чеченских войн, президента государства-агрессора Владимира Путина и даже диктатора Иосифа Сталина.

Напомним, предатель Украины Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября, за два дня до того, как в Херсон вошли украинские войска.

Помпезное прощание с "гауляйтером" оккупанты устроили в оккупированном Крыму в день освобождения Херсона, 11 ноября. На "церемонию" прибыл первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, а также другие предатели и оккупанты: оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, начальник Стремоусова - "глава" Херсонщины Владимир Сальдо и "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Официальной причиной смерти Стремусова в России объявили ДТП. Однако обстоятельства аварии были настолько странными, что практически сразу вызвали много вопросов. Ряд же фактов позволяет с большой вероятностью утверждать: Стремоусов был убит, причем своими же.

Причиной ликвидации коллаборанта могло стать то, что незадолго до ликвидации он открыто заявлял, что "в министерстве обороны РФ предатели", что российская армия со дня на день оставит Херсон. Поэтому Кремль фактически дал команду "избегать общения со Стремоусовым и не брать у него комментарии". Но это не очень помогло, коллаборант продолжал "вещать" в соцсетях и призвал жителей правобережья Херсона эвакуироваться.

Именно поэтому от Стремоусова решили избавиться, инсценировав ДТП, причем оно было организовано наспех. А потом, с присущим России цинизмом, принялись рисовать с него иконы.