Священник 'Свидетелей Иеговы' уклонился от мобилизации и получил приговор: как наказали

В Сумской области священнослужителя церкви "Свидетелей Иеговы" приговорили к 3 годам лишения свободы из-за категорического отказа от мобилизации. На суде мужчина свою вину не признал.

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По данным суда, подозреваемый является офицером запаса. Об этом говорится в приговоре Ахтырского горрайонного суда Сумской области.

1 марта 2024 года ВЛК сочла его пригодным к мобилизации. 22 марта работники ТЦК пытались вручить ему повестку по месту жительства, но он категорически отказался ее получить и не явился для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина отрицает свою вину, отметив, что является священнослужителем "Религиозного центра Свидетелей Иеговы в Украине". Он утверждал, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, а альтернативной службы ему не предлагали. Другой священнослужитель подтвердил слова подсудимого.

Работник ТЦК сообщил, что мужчина отказался получать боевую повестку из-за религиозных убеждений, о чем был составлен соответствующий акт, с которым он ознакомился. Альтернативной службы во время военного положения нет, но есть разные специальности без применения оружия.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ, приговорив его к 3 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, не обновившим данные до 16 июля включительно также грозит штраф. При этом уплата штрафа не освобождает от мобилизации.

Также украинские пограничники задержали очередного мужчину, пытавшегося незаконно покинуть территорию страны. Для своего путешествия он использовал подводный скутер вместо традиционной лодки. Это была уже вторая его попытка незаконно пересечь границу.

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