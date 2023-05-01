Сына и жену смог узнать по остаткам одежды: родные рассказали о погибших в Умани во время взрыва российской ракеты

В эти дни родные прощаются с жертвами Уманской трагедии. На рассвете 28 апреля российская ракета попала в многоэтажный дом по улице Комарова, 25. Сильный взрыв и огонь уничтожили целый подъезд панельной многоэтажки, похоронив под обломками 23 жильца, шестеро из которых – дети. Еще десятки жителей потеряли крышу над головой и остались ни с чем.

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Подробнее о погибших читайте в материале OBOZREVATEL.

Хотели поехать в село, но задержались

28 апреля российская ракета убила 8-летнюю Ульяну Тройчук. Вместе с ней погиб ее 34-летний папа Роман и мачеха Антонина, а также бабушка, 59-летняя Валентина Тройчук.

Родители Ульяны развелись, мама живет в селе, а отец с гражданской женой жил на четвертом этаже этой многоэтажки. По словам тети погибшей девочки Оксаны, Ульяна часто была у отца дома, поскольку ходила в школу рядом. А потом ее забирала мама.

Однако в ту ночь Ульяна осталась в квартире отца.

"Накануне, 27 апреля, семья должна была уехать в село, но почему-то задержалась. Подумали, что переночуют в квартире и уже утром в пятницу поедут. Но, к сожалению, все они погибли", – рассказывает староста села Аполянка Черкасской области Игорь Лелека.

Похоронили девочку в Аполянке, где живут ее бабушка и дедушка по маминой линии. Именно они рано утром, узнав о трагедии, приехали во двор многоэтажки в надежде, что их внучка жива. "Когда они увидели, что произошло, то поняли, что внучка погибла. Там еще ходили психологи, успокаивали, говорили, что надежда еще есть. Но родители все и так поняли", – говорит Оксана.

На одном из видео как раз сняли плачущих в обнимку бабушку и дедушку девочки на месте трагедии.

"Она была очень добрая, скромная и милая девочка. Она никогда ничего для себя не просила. Помню, пойдем в магазин, спрашиваю: "Уля, какую вкусняшку тебе купить?" А она отвечает, что ей ничего не надо. В лучшем случае скажет: "Ну что купишь, то и будет", – рассказывает тетя.

У Ульяны были красивые длинные волосы, она любила, когда ей заплетали косички, нравились заколочки. И еще она мечтала стать моделью, поэтому часто перед зеркалом что-то примеряла.

Погибший отец девочки Роман Тройчук ранее был военным, он год служил в АТО добровольцем. А потом вернулся к мирной жизни, был разнорабочим. "Он был очень хорошим человеком, всегда улыбался, при встрече общался. Очень жаль", – рассказала нам его знакомая детства Светлана.

Романа и бабушку Ули Валентину Тройчук похоронили в их родном селе Гродзево Черкасской области.

Мама с сыном погибли под обломками

Одними из последних из-под обгоревших завалов дома достали тела 28-летней Алены Одайской и ее маленького сыночка Ванечки, которому был всего 1 год и 5 месяцев. Мужа Алены Романа Одайского в ту ночь не было дома: он работает на зерновозе и поехал в Николаев, отвозил зерно.

"Он как раз возвращался назад, когда все это случилось. Приехал, увидел весь этот ужас. Алену и Ваню достали позже. Они жили на четвертом этаже, ракета попала в верхние этажи, все рухнуло вниз, да еще горело ракетное топливо. Рома опознал своих по остаткам одежды. У нас еще была надежда, я утром набирал номер телефона Алены, надеялся услышать ее голос, но она не ответила", – рассказывает крестный погибшей молодой мамы Иван.

Алену с сыном похоронили в родном селе Городецкое Паланской громады Черкасской области, рядом с могилой отца Алены, который умер в январе 2021 года.

У девушки кроме мужа осталась мама и старшая сестра. Алена в школьные годы увлекалась спортом, ходила на танцы, а потом поступила в Уманский кооперативный колледж на факультет гостинично-ресторанного бизнеса. После окончания учебы работала в магазине, ездила на заработки в Европу.

"Алена росла очень доброй, отзывчивой, послушной. Ее мама работает у нас в детском саду помощником воспитателя, отец был сторожем в училище. Дочери всегда помогали родителям по хозяйству, Аленка никогда не чуралась тяжелой работы. У них было хозяйство, домашний скот, за которым приходилось ухаживать. После окончания училища она ездила на заработки в Чехию. Сама небольшого роста, худенькая, тяжело работала, чтобы заработать на лучшую жизнь", – говорит крестный.

Он вспоминает, как познакомился с ее маленьким сыном. "Я пришел к ним, а Ванечке было примерно 5-6 месяцев. Взял его на руки, а он так прижался ко мне, словно ангел. Алена еще удивлялась, что сын к родным не хочет на руки идти, а тут так ему понравилось", – говорит Иван.

Он добавляет: "Это просто варварство – убивать мирных людей. Россияне не могут победить нас на поле боя, поэтому мстят, запуская ракеты по мирным городам. Это страна-террорист. Ваня с мамой еще спали и смотрели сны, за окном вот-вот должен был наступить рассвет, когда прилетела ракета и раздался взрыв. Ваня с Аленой пошли дорогой небесной в рай. Но настанет день, и мы отомстим за них", – говорит крестный погибшей Алены.