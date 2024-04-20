Сырский и Умеров встретились с новым командующим армией Дании: появились подробности. Фото

В Киев 20 апреля с официальным визитом прибыл недавно назначенный на должность Командующий обороной Дании генерал Майкл Уиггерс Гилдгаард. В украинской столице он встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковником Александром Сырским и с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В ходе встречи стороны обсудили текущие потребности украинской армии, а также дальнейшую поддержку со стороны датского правительства. Подробности раскрыл Сырский в своем Telegram-канале.

"Состоялся визит в Киев новоназначенного Командующего обороной Дании Генерала Майкла Уиггерса Гилдгаарда. С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы. Во время встречи мы обсудили насущные потребности Вооруженных Сил Украины на различных направлениях и пути дальнейшей поддержки со стороны датского правительства", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Также Сырский поблагодарил датское правительство и весь народ Дании за неизменную помощь Украине и украинскому войску.

"Партнерство с Данией, одной из стран-основательниц НАТО, остается для нас весомой поддержкой", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине еще более 200 млн евро. Эти средства будут направлены на усиление нашей страны дополнительными комплексами ПВО и закупку артиллерийских боеприпасов.

Также сообщалось, что Палата представителей США поддержала вынесение на голосование помощи Украине. Как рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, после голосования в Конгрессе поставки вооружений украинской армии могут начаться в течение нескольких дней или недель.