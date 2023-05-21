Сырский наградил воинов 30 ОМБр за мужество и стойкость в боях под Бахмутом: фото

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, отметил воинов 30-й отдельной механизированной бригады (30 ОМБр) за их мужество и профессионализм в боях под Бахмутом. Он наградил их отличиями "За личную храбрость" и "За доблесть", а также вручил ценные подарки и денежные премии.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Оперативного командования "Юг". Как отметил Сырский, хотя у врага больше ресурсов, ВСУ удается успешно противодействовать планам оккупантов.

""Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке", – написал накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ в своем Telegram.

Так, Сырский отметил украинских защитников, которые продолжают выполнять контрнаступательные действия по некоторым направлениям вблизи Бахмута.

"Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя" – сообщил Сырский.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для дальнейшего развития оборонной операции.

Ранее сообщалось, что украинские морпехи за сутки уничтожили 10 кафиров и хранилище с боеприпасами. Военные части и подразделения ВМС ВСУ продолжают наносить урон оккупантам.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 21 мая ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, отразив у врага часть господствующих высот.