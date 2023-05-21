Украинские морпехи за сутки уничтожили 10 оккупантов и хранилище с боеприпасами

Военные части и подразделения ВМС ВСУ продолжают наносить потери оккупантам. Накануне 20 мая они уничтожили десяток российских захватчиков.

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Также защитники взорвали вражеский склад боеприпасов. Об этом рассказали в Командовании ВМС ВСУ.

"Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 10 оккупантов и 1 хранилище с боеприпасами", – отмечено в сообщении.

Военные добавили, что окончательные потери неприятеля уточняются.

Напомним, к утру 21 мая безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 203 160 захватчиков.Накануне Силы обороны Украины ликвидировали еще 730 оккупантов за сутки.

Также сообщалось, что бои за Бахмут не прекращаются, враг ведет безуспешные наступательные действия.

В то же время 20 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова объявил о "взятии" Бахмута. В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о захвате города противником.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 21 мая ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, отбив у врага часть господствующих высот.