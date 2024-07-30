Сырский обсудил обстановку на фронте с генералом Брауном: что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во вторник, 30 июля, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Они обсудили текущую ситуацию на фронте.

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Об этом главнокомандующий сообщил на своей официальной странице в Facebook. Сырский выразил благодарность Соединенным Штатам за ощутимое усиление украинской ПВО и за помощь вооружением, боеприпасами и техникой.

Генерал-полковник озвучил приоритеты Украины в войне против страны-агрессора России. Ими для нас остаются достижение преимущества в воздухе и расширение возможностей для поражения вражеских объектов вне зависимости от их расположения.

Ранее Александр Сырский показал мощные удары по российским силам на фронте. Он подчеркнул, что украинские воины неустанно и неотвратимо обезвреживают оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что американские истребители F-16, которые в ближайшее время получит Украина, помогут Вооруженным силам в боях с российской армией. Однако они будут иметь определенные ограничения и, в частности, не будут летать на линии боевого столкновения.

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