Сырский обсудил с командующим спецмиссией НАТО ситуацию на фронте и потребности Сил обороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины, генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Основой темы разговора стали потребности Сил обороны на передовой для отражения российского полномасштабного вторжения.

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Об этом военачальник сообщил на своем канале в Telegram. Разговор состоялся в понедельник, 10 февраля.

Сырский рассказал, что выразил благодарность амкриканскому правительству и народу страны за политическую и военную поддержку Украины, а также рассказал о ситуации на фронте и нуждах Си обороны.

"Проинформировал командующего Группы содействия безопасности Украины об обстановке на поле боя и текущих потребностях Вооруженных Сил в вооружении, в том числе ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава", – отметил Сырский.

Главнокомандующий также отметил, что в результате разговора с Баззардом получил заверение, что "мощная практическая поддержка" Украины со стороны союзников будет продолжаться.

Накануне стало известно, что в Украину прибыл новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Во время встречи военные обсудили текущие потребности Сил обороны ВСУ. Кроме того, Рустем Умеров сообщил, что эта встреча – это четкий знак поддержки Украины НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем и радиоэлектронной борьбе. Хотя враг формирует новое подразделение – войска беспилотных систем ВС РФ, в этой войне инициатива в направлении беспилотных систем принадлежит Украине.

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