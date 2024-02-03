Сырский побывал на Купянском направлении и обсудил с военными сценарии действий: фото

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил передовые позиции украинских войск на Купянском направлении. Там ведутся тяжелые бои, ситуация остается напряженной, враг ведет интенсивные штурмовые действия и регулярно подтягивает новые резервы.

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Об этом сообщили в Telegram Сухопутных войск ВСУ. В рамках рабочей поездки военачальник заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления и провел оперативные совещания.

Также совместно с Сырским военные рассмотрели вероятные сценарии дальнейших действий врага, опираясь на данные разведки. Кроме того, командование обсудило проблемные вопросы, которые могут иметь критическое значение, и дало указания по перераспределению сил и средств.

Первоочередными приоритетами Сырский определил:

– эффективное ведение разведки;

– слаженное применение всех средств огневого поражения;

– защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы;

– сохранение жизни наших военнослужащих.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что на Купянском и Лиманском направлениях фронта в пределах Харьковщины и Луганщины сохраняется сложная ситуация. Там продолжаются тяжелые бои, у врага есть продвижение. Однако основной целью окупантов, вероятнее всего, остается полная оккупация Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Харьковщине между Силами обороны Украины и российскими захватчиками идут тяжелые бои. Однако село Табаевка, о "взятии" которого ранее объявили российские пропагандисты, не находится под контролем кафиров : там продолжаются артиллерийские дуэли.

– В ISW обратили внимание, что кафиры активизировали наступательные действия на Харьковщине в рамках зимне-весенней операции. Цель захватчиков выйти на реку Жеребец, протекающую на границе Харьковской и Луганской областей, и административные границы.

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