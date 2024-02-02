Ведутся артиллерийские дуэли: в ВСУ сказали, под чьим контролем находится Табаевка в Харьковской области

В Харьковской области между Силами обороны Украины и российскими захватчиками идут тяжелые бои. Ситуация очень динамичная, враг продолжает наступать, а украинские воины – наносить россиянам потери.

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При этом село Табаевка, о "взятии" которого ранее объявили российские пропагандисты, не находится под контролем оккупантов: там продолжаются артиллерийские дуэли. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Линия фронта остается очень динамичной, противник продолжает свои наступательные действия, в частности возле Купянска. За Табаевку также ведутся тяжелые бои, пока село не находится под контролем оккупантов, и там продолжаются артиллерийские дуэли", – отметил Евлаш.

Не унимаются захватчики и в районе Бахмута.

"Противник продолжает давить и на Бахмутском направлении, применяет тяжелую артиллерию, БПЛА – как дроны-камикадзе, так и использует тактику сбросов на позиции наших защитников", - наметил ситуацию спикер.

Тем временем украинские воины делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу. Только на Лимано-Купянском направлении, по словам Евлаша, накануне, 1 февраля, было ликвидировано 228 захватчиков. Кроме того, путинская армия там потеряла 75 единиц военной техники и вооружения.

На Бахмутском направлении ликвидированы или ранены 95 оккупантов, из строя выведено 70 единиц техники и вооружений.

Евлаш констатировал, что оккупанты столкнулись со снарядным голодом, компенсировать который они пытаются снарядами, поставленными из Северной Кореи и Ирана.

Также спикер Восточной группировки войск очертил ситуацию с численностью вражеских солдат на каждом из упомянутых направлений.

"Если конкретно брать Купянское направление, то враг там держит около 40 тыс. своего личного состава, более 500 танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более 150 РСЗО. Если брать Лиманское (направление. – Ред.), то там враг сосредоточил почти 57 тысяч оккупантов, также 500 танков, более 110 ББМ, 534 артиллерийские системы и почти 200 РСЗО. То есть все вместе –это достаточно мощные силы. Противник не оставляет своих намерений продолжать готовить свои резервы. Мы не видим того, что противник собирается остановить свои боевые действия через некоторое время", – указал он.

По словам Евлаша, главной задачей, которая стоит перед украинскими воинами на востоке, является "держать оборону и ослаблять наступательный потенциал врага".

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о последствиях удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму. Удачную атаку на этот военный объект врага Силы обороны совершили 31 января. По словам спикера Воздушных сил, из публикаций в российских источниках можно сделать вывод о поражении не менее трех самолетов, а также уничтожении личного состава вражеской армии.

На военном объекте, как стало известно впоследствии, ракета попала в пункт связи. Также в России появились сообщения, что на аэродроме были ликвидированы 10 оккупантов, среди которых – командир авиаэскадрильи.

Кроме того, воины ГУР уничтожили ракетный катер врага "Ивановец" в Крыму. Этот катер был гордостью флота РФ, а на его борту в момент удара могли находиться десятки членов экипажа.