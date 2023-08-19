Сырский показал, как украинская артиллерия уничтожает врага на Купянском направлении: впечатляющие кадры

Украинские воины сдерживают наступление оккупантов на Купянском направлении. При этом они уничтожают живую силу и технику противника.

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Так, артиллерия 4-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины метко отработала по блиндажам и РЭБ оккупантов. Видео поражения вражеских целей показал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Купянское направление. Работает артиллерия 4-й ОТБр. Враг уничтожается. Держим. Слава Украине", – написал командующий СВ ВСУ.

На опубликованных им кадрах видно, как украинские артиллеристы сначала пристреливаются, а затем методично уничтожают обнаруженные аэроразведкой цели.

Напомним, утром 19 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях России в войне. Накануне украинские воины ликвидировали 500 оккупантов, восемь танков и 14 ББМ.

Также продолжается уничтожение российской артиллерии: за минувшие сутки – минус 19 артсистем врага.