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Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,0 т.
Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео

Украинские воины продолжают  истреблять российских захватчиков в Украине. Делают они это метко, эффективно, а временами и эффектно.

Именно так охарактеризовал кадры боевой работы защитников главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он опубликовал нарезку поражений вражеской техники и живой силы в Facebook.

"Эффективно, а иногда и эффектно уничтожают врага наши воины", – прокомментировал Сырский опубликованные кадры.

На видео из лого подразделения Сухопутных войск "Очи" 120 ОРП зафиксированы зрелищные кадры поражений вражеской техники, мест скопления личного состава и пехоты. Во всех зафиксированных на видео случаях встреча с украинскими воинами завершилась для захватчиков фатально.

Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео
Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео
Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео
Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео
Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео
Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео

Напомним, накануне, 7 июня, украинские воины отминусовали 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки.

В частности, уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Потери в живой силе в российской армии к утру 8 июня превысили 517 тысяч человек.

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