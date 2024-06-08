Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают врага. Видео

Украинские воины продолжают истреблять российских захватчиков в Украине. Делают они это метко, эффективно, а временами и эффектно.

Именно так охарактеризовал кадры боевой работы защитников главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он опубликовал нарезку поражений вражеской техники и живой силы в Facebook.

"Эффективно, а иногда и эффектно уничтожают врага наши воины", – прокомментировал Сырский опубликованные кадры.

На видео из лого подразделения Сухопутных войск "Очи" 120 ОРП зафиксированы зрелищные кадры поражений вражеской техники, мест скопления личного состава и пехоты. Во всех зафиксированных на видео случаях встреча с украинскими воинами завершилась для захватчиков фатально.

Напомним, накануне, 7 июня, украинские воины отминусовали 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки.

В частности, уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Потери в живой силе в российской армии к утру 8 июня превысили 517 тысяч человек.