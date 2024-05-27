Сырский с Умеровым провели видеовстречу с министром обороны Франции: о чем договорились
В Украину отправят французских инструкторов для подготовки военнослужащих. Соответствующие разрешительные документы уже подписаны, впрочем, когда это должно произойти, пока неизвестно.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что совместно с министром обороны Рустемом Умеровым они провели видеовстречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
"Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", – сообщил генерал.
Сырский также отметил, что подписанные им документы позволят первым французским инструкторам в скором времени посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
"Решимость Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту. Я верю в это. Поблагодарил господина министра за дружескую поддержку французского народа. За военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии", – резюмировал Сырский эту важную встречу.
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