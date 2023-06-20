Сырский: Силы обороны продолжают движение вперед, противник активизировался на Лимано-Купянском направлении. Видео

На бахмутском направлении украинские военные продолжают движение вперед по флангам. Наши защитники постепенно выбивают врага с позиций, хотя он и пытается остановить продвижение сил обороны Украины. А на Лимано-Купянском направлении украинские бойцы отбивают все атаки и уничтожают вражескую технику.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram. Он также обнародовал видео с фронта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сырский отметил, что оккупанты пытаются остановить наступление украинских бойцов с помощью дополнительных резервов. Однако, это оккупантам не помогает

"Бахмутское направление. Работа продолжается 24/7. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг постепенно выбивается с позиций, хотя и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов. Это пример ночной работы снайперов ССО", – написал командующий.

Сырский добавил, что украинские защитники успешно уничтожают живую силу врага. В частности, на обнародованных кадрах можно увидеть пример ночной работы снайперов ССО.

"Профессиональная работа", – отметил Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ также обнародовал видео с Лимано-Купянского направления. На кадрах показано, как 92 ОМБр сбила российский беспилотник.

"Лимано-Купянское направление. Враг активизировался, предпринимает попытки штурмовых действий, проводит разведку. Силы обороны отбивают атаки и уничтожают вражеские БПЛА. Вот так 92-я ОМБр подстрелила российский беспилотник. Великолепная работа", – прокомментировал видео Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом оккупанты провалили штурм. Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вторник, 20 июня.

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