В Донецкой области произошло более 35 столкновений, под Бахмутом оккупанты провалили штурм – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки в Донецкой области произошло более 35 столкновений.

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А под Бахмутом оккупанты провалили штурм. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 20 июня 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Оккупанты нанесли авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области. Они также провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Юнаковка, Бачевск, Степное, Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Амбарное, Григоровка в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Двухлетнему, Западному, Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики пытались проводить наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийские обстрелы врага потерпели Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении во вражеский авиационный удар попал район Марьинки. В то же время противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты проводили наступательные действия в направлении Новомихайловки, однако успеха не имели. При этом захватчики обстреляли населенные пункты Остро, Прасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. При этом враг нанес авиационные удары в районах Сторожевого, Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного и Макаровки Донецкой области и города Запорожья. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Херсонской области, Никополь Николаевской.

В то же время, в населенных пунктах на временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации. Выезжающее с этой территории гражданское население вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. оккупанты тщательно проверяют у граждан вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.

Кроме того, авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также украинские защитники уничтожили 3 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важный объект оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, 19 июня защитники Украины обезвредили на фронте 1010 российских военнослужащих. Также бойцы уничтожили 103 единицы техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 13 воздушных целей;

– военные 47-й бригады "Магура" показали эффектные кадры мощной работы по позициям оккупантов. На кадрах виден процесс уничтожения военной техники российских оккупантов.

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