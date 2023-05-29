Сырский: скоро придет время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям. Видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Лиманском направлении. Генерал-полковник отметил, что в скором времени наши войска перейдут к активным наступательным действиям.

Видео дня

Видео со встречи было опубликовано в Telegram-канале Сырского. По словам командующего, украинские защитники продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции и отражают все попытки оккупантов продвинуться в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского, Торского и наносят им значительные потери в живой силе и технике.

"Встретился с командирами частей и подразделений, которые выполняют задачи на наиболее горячих точках фронта. Вместе обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте. Отметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", – рассказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками также наградил на передовой воинов 10-й огшбр, 54-й омбр, 81-й одшбр, 95-й огшбр, 92-й омбр.

"От офицера до солдата все с честью выполняют свой долг перед украинским народом. Помним всех, кто погиб в боях. Мы стоим, мы сражаемся, мы победим!" – убежден Сырский.

Разговаривая с командирами подразделений, он отметил, что ЧВК "Вагнер" в Бахмуте фактически оказался "в своеобразной мышеловке":

"Сейчас Пригожин пытается вывести свои подразделения, завести армейские подразделения, этот процесс затягивается, он делает разные заявления. А наша задача только одна – бить врага, освобождать территорию, продвигаться вперед к границам. Горжусь тем, что мы служим вместе, что мы вместе выполняем боевые задачи".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сырский показал слаженную работу украинских воинов под Бахмутом. Защитники местами продвигаются вперед, занимая позиции врага.

– По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на Лиманском направлении противник не атаковал, но нанес удары по районам нескольких населенных пунктов.

– 27 мая в ВСУ рассказали, что украинские войска в результате успешных контратакующих действий продвинулись на расстояние от 350 до 450 м в районе Бахмута.