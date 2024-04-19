Сырскому показали новую украинскую бронемашину: в чем ее особенность. Видео

В Украине начато собственное производство шестиколесных бронированных машин для пехоты. Модернизированную боевую машину пехоты БМП-1ТС с украинским модулем Спис-Синтез, бронемашину Oncilla и БМП, сделанную по аналогу Mbombe 6×6, уже представили главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Украины Рустему Умерову.

Как сообщает " Милитарный ", ссылаясь на собственные источники, лицензионное производство последней БМП наладило одно из украинских предприятий. Название украинской шестиколесной БМП пока не разглашается.

Машина похожа на Mbombe 6x6 (разработка южноафриканской Paramount Group). В стандартной комплектации машина весом 16 тонн имеет третий класс защиты по стандарту STANAG 4569. Это означает способность выдерживать обстрел из оружия стрелкового калибра 7,62×51 бронебойными патронами.

Также бронеавтомобиль защищен от мин и может выдержать взрыв заряда весом до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Эта защита обеспечена двухслойным V-образным дном корпуса.

В качестве вооружения бронемашина получила украинский боевой модуль Спис-Синтез. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм.

Также в модуль интегрирован противотанковый ракетный комплекс "Барьер" с 2 ракетами.

Машина имеет колесный привод 6х6 и оснащена дизельным двигателем с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. БМП способна развивать скорость в 100 км/ч, а запас хода составляет 700 км.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы 47 отдельной механизированной бригады показали американскую БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой. Украинские защитники назвали Bradley уважаемой машиной, которую враги "боятся и ненавидят".

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