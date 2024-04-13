'Не просто БМП': в ВСУ показали работу Bradley на поле боя под Авдеевкой. Видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали американскую БМП Bradley на поле боя под Авдеевкой. Украинские защитники назвали Bradley уважаемой машиной, которую враги "боятся и ненавидят".

"Машина, которая демонстрирует свою потрясающую боевую эффективность. Bradley – это не просто БМП, которая доставляет бойцов на позиции. Она обнаруживает, уничтожает цели и обеспечивает мощную огневую мощь для поддержки пехоты", – рассказали в 47 ОМБр.

Bradley – основная боевая машина пехоты на вооружении США. Получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли. БМП не только предназначена для обеспечения транспортировки мотопехоты на поле боя, но и для ведения боя.

Bradley иногда называют маленьким танком. Основу комплекса вооружения БМП составляет 25-мм автоматическая пушка М242, причем пушка может стрелять очередями по 500 выстр./мин. Ее снаряды на дистанции 1000 м пробивают гомогенную стальную броню толщиной 66 мм.

С пушкой спаренный 7,62-мм пулемет М240С, а с левой стороны башни есть двухзарядная противотанковая ракетная пушка BGM-71 Tow.

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" хорошо известна врагу. Весной 2022 года был создан батальон из гражданских добровольцев, уже летом участвовавший в боях у Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон был расширен до штурмового полка, а уже в ноябре превратился в бригаду.

Именно 47 ОМБр в 2023 году прорывала российскую оборону на Запорожье от Орехова и Малой Токмачки вдоль линии фронта в направлении города Токмак. Российские военные обустроили несколько линий обороны и установили на пути наступления украинских сил множество минных полей, а также по украинским силам наносила удары авиация противника. И хотя им противостоял батальон 291 московского спецназа, в августе украинские воины вошли в Работино.

С конца октября бригада участвует в боях на Авдеевском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Авдеевка фактически полностью разрушена. Ужасные апокалиптические кадры из некогда процветающего города можно посмотреть здесь.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему ВСУ вышли из Авдеевки и сколько защитников попали в плен. В то же время, он отметил, что наступление на Авдеевку стоило врагу больших потерь, о чем вряд ли будут рассказывать в "российском телевизоре".

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