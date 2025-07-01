Дрони "Лютий" атакували електромеханічний завод в Іжевську, який знаходиться за 1300 км від України. Пишуть про загиблих та поранених.

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"Defense Express" при цьому стверджує: ця атака дуже важлива тим, що завод "Купол" хоч і значиться виробником зенітного ракетного комплекса "Тор", але зараз має інше масштабне замовлення - випуск дронів типу "Шахед". На заводі масове йде їх збирання під власною назвою "Гарпия-А1". Вони мають серійні номери, що починаються з літер "К", "КБ" та "КЦ".

Цей дрон є повною візуальною копією Shahed-136, але відрізняється частиною комплектуючих та методом збирання не лише від іранського оригинала, але й від "Герань-2", що збирають на "Алабузі". Зокрема рівень локалізації та використання російських комплектуючих у "Гарпия-А1" вищий, як і культура збирання.

Водночас можливо помітити ще одну важливу деталь цієї атаки - трохи змінені українські БПЛА "Лютий", які і здійснили цю далекобійну атаку. На відео видно, що в українських дронів немає шасі.

А для "Лютого" саме літаковий зліт був єдиним відомими засобом пуску. Тобто, система опор літального апарату, яке у "Лютому" фіксоване, означає більший аеродинамічний спротив і меншу дальність польоту. А також більшу помітність на РЛС. Водночас відмова від нього потребувало перегляду конструкції та його скидання одразу після злету, або використання інших методів запуску, наприклад, запуск з даху автівки, що розганяється до злітної швидкості дрона.

У будь-якому випадку, саме такі версії "Лютого" успішно атакували військові об'єкти в Іжевську. І що цікаво, попередження щодо небезпеки та закриття аэропорту у місті було оголошено лише за 30 хвилин до атаки, яка вочевидь стала значним сюрпризом для ворога.