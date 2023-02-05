'Тайра' о ядерных угрозах Путина: мы имеем дело с сумасшедшим

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять, что Москва может применить ядерное оружие в качестве "ответно-встречного удара" в случае неудачи на фронте. Эта угроза вызывает опасение у всего мира.

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Известная защитница Мариуполя Юлия Паевская (Тайра) поделилась своим мнением относительно вероятности применения ядерного оружия Путиным. Она считает, это инструмент скорее политического влияния, чем военного.

Тайра заявила, что Владимир Путин применит ядерное оружие с малой долей вероятности.

"Это скорее инструмент политического влияния, чем военного. Конечно, нельзя сказать на 100%, что не применит. Но вряд ли сделает это. Однако, опять же напоминаю, мы имеем дело с сумасшедшим", – сообщила Паевская.

Кроме того, защитница Мариуполя отметила, что Украина уже заметно приближается к победе.

"Думаю, к логическому решающему концу, то есть к победе, мы уже ближе, чем были еще недавно. Очевидно для всех, что Россия просто не вытягивает", – сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России снова взялись угрожать странам Запада "ядерным ударом" из-за поставок вооружений Украине, которая противостоит агрессии РФ.

– Военная разведка США считает, что в настоящее время нет никаких признаков намерений России применить ядерное оружие.

– Украинская разведка знает количество, места хранения и постоянно отслеживает перемещение ядерного оружия.

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