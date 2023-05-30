"Так десантники учатся побеждать": в 46-й бригаде показали будни десантно-штурмовых войск ВСУ. Фото

В Вооруженных силах Украины показали фотографии наших десантников на полигонах, где проводится обучение личного состава. На снимках запечатлены воины 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

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Свежими кадрами поделилась пресс-служба 46-й ОАэМБр ДШВ ВС Украины. Материалы были опубликованы на официальном канале в Telegram 30 мая (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Военные отметили, что будни десантника состоят из постоянных тренировок, полевых выходов, учебных стрельб, марш-бросков, тактической подготовки, отработки штурмовых действий.

"На полигонах оттачивается мастерство каждого военнослужащего и сноровка действий в составе подразделения. Так каждый чувствует локоть и плечо собратья. Так десантники учатся побеждать!" – написала в посте пресс-служба бригады.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российская террористическая армия продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки (29 мая) подразделения Сил обороны отразили 27 вражеских атак.

– Более детально о ситуации на разных участках фронта читайте в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ссылке.

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