ВСУ отразили 27 вражеских атак за сутки, оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия на Херсонщине – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак.

Видео дня

За прошедшие сутки РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранских ударных БПЛА Shahed-136/131. Всего за прошедшие сутки противник нанес 62 авиационных удара и произвел 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 30 мая.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 36 из 40 крылатых ракет и 30 из 38 ударных БПЛА Shahed. Днем 29 мая агрессор применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева. Силами и средствами Воздушных сил ВСУ 11 из 11 ракет были уничтожены.

В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается прежней, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки зафиксирован авиационный удар в районе Милового Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Великая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Волчанские Хуторы, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской. Нанес авиационный удар в районе Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово и Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес ракетный удар в районе Лимана и авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области; Северск и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Враг нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе и Малая Токмачка Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногриск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львово, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Ведется проверка личных документов и мобильных устройств. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

Напомним, оккупационные войска России в ночь на вторник, 30 мая, снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА один человек погиб, есть пострадавшие.

Ранее глава ГУР генерал-майор Кирилл Буданов обратился к россиянам после очередной ракетной атаки по Украине. Он подчеркнул, что попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение, а все те, кто пытается запугать украинцев, скоро пожалеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 мая российские войска атаковали Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения на Киевщине и Львовщине. В Одессе и на Хмельнитчине зафиксированы прилеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!