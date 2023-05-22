'Так гибнет Бахмут': в ВСУ показали кадры города под обстрелами

Украинские воины, которые на грани человеческих возможностей защищают город-крепость Бахмут на Донетчине, показали, как населенный пункт умирает от атак российских захватчиков. Ожесточенные бои продолжаются там с юля 2023 года и за это время Россия практически уничтожила украинский Бахмут.

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Фото были сделаны оператором дрона з позывным "Енот". Кадры опубликовала пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

На них видно, что от Бахмута, который до начала полномасштабного вторжения России был наполненным жизнью, остались только разрушенные и горящие руины многоэтажек. Многие дома уже "сложились", а некоторые стоят и еще страдают от прилетов вражеских снарядов.

Город находится в дыму, уцелевших зданий нет, как и деревьев.

В Telegram-канале Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины показали, как украинские воины отправляются на боевую задачу сквозь разбитый, но непокоренный город.

"Именно так выглядит наш путь к победе: тяжелый и рискованный. Единственный выбор всех, кто встал на защиту Украины, всех для кого война стала работой и призванием", – говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления россиян о якобы полном захвате Бахмута. Он подчеркнул: украинские воины до сих пор остаются в городе. Также глава государства заявил, что сейчас город почти полностью уничтожен оккупантами и "в настоящее время Бахмут есть только в наших сердцах".

Как сообщал OBOZREVATEL, заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся в городе россиян. Теперь, по ее словам, оккупанты вынуждены обороняться.