'Так работает 'Кара-Даг': штурмовики Нацгвардии вышли на российские позиции вблизи Орехова. Видео

Украинские защитники прилагают огромные усилия, чтобы освободить нашу страну от российских оккупантов. Воины каждый день отвоевывают по клочку захваченных РФ украинских территорий.

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На этот раз бойцы вышли на позиции военных преступников РФ возле Орехов в Пологовском районе Запорожской области. Речь идет о бригаде Нацгвардии Украины "Кара-Даг". Об этом военные сообщили в Telegram, опубликовав красочный ролик-подтверждение (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы снова вышли на российские позиции вблизи Орехов в Запорожском направлении", – заявили украинские защитники.

Воины подчеркнули, что успешно ликвидируют вражескую технику и самого врага нашей земли.

"Кара-Даг" успешно продолжает штурмы и вытесняет вражескую технику, которая из последних сил прячется перед нашим наступлением", – добавили бойцы.

Ранее бригада Нацгвардии "Кара-Даг" на Запорожском направлении украинского фронта вынуждена "прорубать" проходы в минных полях оккупантов перед штурмом. На отдельных участках с помощью установки разминирования M58 MICLIC бойцам удалось продвинуться на 1700 метров за прошедшую неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденные от войск РФ территории Украины еще долго остаются опасными. Например, в Николаевской области спустя более восьми месяцев после деоккупации было найдено еще одно минное поле ;

Саперы 14-й отдельной механизированной бригады рассказали об особенностях работы, своем опыте и деятельности на передовой. Бойцы выполняют сложные и важные задачи.

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