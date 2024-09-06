Так выглядит "помощь" от России: в ВСУ показали жуткие кадры разрушенного Волчанска

Войска Российской Федерации уже почти полностью разрушили город Волчанск на севере Харьковщины. До войны здесь проживало более 17 тысяч украинцев, сейчас из местных остались лишь единицы.

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Фотографиями руин, которые остались от Волчанска, поделилась в Facebook пресс-служба Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Отметим, что примерно в пяти километрах – граница с Российской Федерацией. Линия боевого столкновения проходит на территории населенного пункта.

"Город почти полностью разрушен, от ударов артиллерии и FPV-дронов выгорают целые улицы, город покрыт дымом. В воздухе круглосуточно стоит гул дронов, в небе одновременно находятся десятки квадрокоптеров. Над ними – разведывательные "крылья". Преимущество в небе почти полностью означает превосходство на земле", – описали ситуацию военнослужащие, которые защищают этот участок фронта.

"Помощь" от России", – прокомментировал кадры уничтоженного Волчанска журналист и блогер Денис Казанский.

Командир 2-го механизированного батальона ОПБр на псевдо "Самурай" считает, что сейчас на Волчанском направлении – одни из самых боеспособных украинских частей, имеющие боевой опыт.

"57 ОМПБр, 71 егерская бригада (которая уже давно воюет, мы с ними тоже имели дело на Авдеевском направлении), другие подразделения. Все понимают, что нельзя дать противнику глубже продвинуться на Харьковском направлении, никто не хочет снова вести боевые действия за Харьков, мы уже это в 2022 году проходили. Все понимают, что нужно приложить максимум усилий, чтобы этого не допустить", – объяснил "Самурай".

По его словам, раньше у противника здесь было больше БПЛА, чем у воинов Сил обороны. Сейчас – по меньшей мере паритет.

По данным перехватов, путинская армия очень жалуется на наши разведывательные и ударные беспилотники. "Оккупанты постоянно под нашим наблюдением, мы их обнаруживаем, наносим огненное поражение. Это, в принципе, обычная работа", – сказал воин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военнослужащие Государственной показали, как ударили из минометов по фортификационным сооружениям, которые оккупанты пытаются обустроить на Волчанском направлении.

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