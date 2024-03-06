'Такой риск есть': эксперт не исключает, что Украина не получит помощь от США до президентских выборов

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта о помощи Украине. Однако вопрос помощи обсуждается законодателями США уже более полугода. Поэтому есть риск, что Украина не сможет получить от Америки обещанного до окончания избирательной гонки.

Так считает глава "Института американистики" Александр Фарапонов. Своими мыслями он поделился с OBOZ.UA.

Законодатели США публично говорят, что вопрос о помощи для Украины может быть решен только принятием соответствующего законопроекта совместно с вопросом охраны американской границы. "Если бы спикер Джонсон настаивал только на этом, то такой риск был бы действительно реалистичным", – отметил эксперт.

Тем не менее, есть определенные аргументы для продления американской помощи Украине. Она не только нужна украинским защитникам, но и выгодна избирателям США. Дело в том, что часть такой помощи остается в Штатах.

"По разным оценкам, от 60 до 90 процентов оказываемой нам помощи оставалось в США... Это очень важный аргумент для того, чтобы помощь продолжать... Это прежде всего выгодно американским производителям оружия, выгодно Пентагону, потому что они получают более новое, более качественное оружие на своих складах", – отметил Фарапонов.

Такие аргументы нужно активно использовать, потому что, по словам эксперта, есть очень мало трампистов-избирателей, "понимающих, как в целом работает международная помощь". "Если бы мы это лучше и раньше объясняли, было бы меньше голосов, которые бы говорили об уменьшении американской помощи для Украины", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон уже размышляет над использованием последнего источника финансирования военной помощи для поддержки борьбы Украины против России. Оборонное ведомство США все еще располагает около 4 миллиардами долларов президентских полномочий для Украины.

Пакет финансовой помощи Украине начнут рассматривать в Конгрессе не раньше середины марта.

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