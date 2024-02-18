'Такой я видел Авдеевку в 2017-м': фотограф показал захваченный армией РФ город семь лет назад

Украинский фотограф и фотожурналист Ян Доброносов показал фото Авдеевки, сделанные в 2017 году. Тогда за прифронтовой город тоже шли бои, но российскому агрессору не удалось его захватить.

Снимки автор опубликовал в Facebook 17 февраля 2024-го. Именно в этот день "ворота" Донецка попали в руки оккупантов, ведь командование ВСУ приняло решение о выводе украинских подразделений ради сохранения жизни защитников.

"Такой я видел Авдеевку в 2017 году. Тогда мы, кстати, с Максом Левиным там виделись и работали на одних локациях", – сказал Доброносов.

На его фото – зимняя Авдеевка, ее маленькие и старые жители, а также их четырехлапые друзья, железная дорога, терриконы и следы на домах от обстрелов боевиками.

На камеру фотографа попал также адвокат и военнослужащий Маси Найем, который тогда посетил город (до октября 2016-го он проходил службу на позициях в промзоне Авдеевки).

Также Доброносов сфотографировал своего коллегу Максима Левина (оккупанты жестоко казнили украинского фотографа вместе с военным Алексеем Чернышевым, который сопровождал его, под Киевом в первые недели полномасштабного российского вторжения).

Семь лет назад, когда сделал фото Доброносов, российские боровики вели штурмовые действия в районе авдеевской промзоны, пытались захватить позиции ВСУ. Это было в конце января 2017-го и тогда потери понесли обе стороны.

Враг совершал массированные обстрелы, во время которых была повреждена ЛЭП на Авдеевку и город остался без электричества, воды и теплоснабжения; обесточило фильтровальную станцию и коксохимический завод.

В то время главной причиной обострения ситуации была попытка каждой из сторон взять под огневой контроль дополнительную часть дороги Донецк – Горловка недалеко от Ясиноватской развязки.

Российским боевикам тогда не удалось захватить Авдеевку. А 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе подразделений ВСУ из города и переходе в оборону на этом участке фронта. Армия РФ оккупировала город.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядела разбомбленная оккупантами Авдеевка в начале 2024 года. На кадрах не видно ни одного уцелевшего здания в городе, который российские войска обстреливали из разных видов вооружения.

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