Тактика 'Дика ласка': как украинские пилоты используют вьетнамский опыт США для уничтожения российской ПВО

Украинские пилоты используют в боях против российской ПВО тактику, разработанную ВВС США во Вьетнаме. Об этом свидетельствуют недавно появившиеся в сети кадры, на которых украинские пилоты продемонстрировали, как выполняют так называемые миссии "Дика ласка".

Как сообщает Business Insider, соответствующая тактика состоит в том, что пилоты реактивных самолетов пытаются привлечь внимание противовоздушной обороны противника, побуждая ее навести радары на них. После обнаружения источника радиолокационных сигналов самолеты выпускают американские высокоскоростные ракеты AGM-88 (HARM), прежде чем российские системы смогут запустить ракеты "земля-воздух".

Начиная с середины 2022 года США начали поставлять в Украину ракеты HARM, которые предоставили украинским летчикам возможность проводить операции по подавлению противовоздушной обороны (SEAD) и уничтожению средств противовоздушной обороны (DEAD) противника.

Что означает стратегия SEAD?

Во время войны во Вьетнаме самолетам "Дикие ласки" было поручено уничтожить радары противовоздушной обороны врага, чтобы открыть путь для штурмовых войск. Они оснащались радиолокационными приемниками для обнаружения местоположений противовоздушных систем врага и сначала были вооружены бомбами, а впоследствии – специальными ракетами, которые могли атаковать радары.

Термин "Дикая ласка" возник от проекта "Wild Weasel". По данным Национального музея ВВС США, эта стратегия была предназначена для противодействия системам противовоздушной обороны путем прямых атак.

Миссии, изначально называвшиеся "Project Ferret", – с отсылкой к маленькому хищному млекопитающему хорьку, который проникает к своей жертве в ее логово, чтобы убить добычу. Впоследствии миссии были переименованы в "Project Wild Weasel", чтобы избежать путаницы с кодовым названием "Ferret", используемой во время Второй мировой войны для радиолокационных бомбардировщиков противодействия.

HARM – это последняя из серии ракет "воздух-земля", которая имеет массу примерно 770 фунтов и может лететь на расстояние около 90 миль. Эти ракеты способны обнаруживать и атаковать радары противника, даже если их радиолокационные системы отключены.

Теперь вьетнамский опыт США используют украинские пилоты в борьбе с Россией.

"Украина явно учится у западной военной мысли. Украина уделяет большое внимание миссиям SEAD и DEAD", – заявил стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс.

Он отметил, что эти операции могут быть "крайне опасными", особенно для экипажей "диких ласок". Однако основной целью остается российская противовоздушная оборона.

Адаптация западного вооружения для использования в Украине

Сложность введения ракет HARM в Украине связана с несовместимостью старых советских реактивных самолетов, таких как МиГ-29 и Су-27, с современными западными технологиями.

Уильям Лаплант, заместитель министра обороны США по приобретению и поддержке, заявил журналистам на конференции в Вашингтоне в прошлом месяце, что Украина использовала iPad, чтобы адаптировать украинские самолеты к западному оружию.

После выполнения необходимых адаптаций украинские пилоты выпустили сотни ракет HARM по российским радарам ПВО. Однако, по словам Джастина Бронка, старшего научного сотрудника отдела авиации и технологий в лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI), враг также адаптировался к этим ударам.

"Хотя поначалу они добились нескольких успешных поражений российских систем ЗРК и радаров, российские операторы ЗРК быстро адаптировали свою тактику", – сказал Бронк.

Запуск ракет HARM теперь направлен больше на "подавление, а не поражение". После запуска "ракеты заставляют операторов российских ЗРК выключить свои радары и изменить местонахождение, чтобы избежать поражения".

Хотя украинские модифицированные истребители советского периода позволяют использовать ракеты HARM, их модификации ограничивают возможности ракет в полном объеме. Поэтому снабжение самолетов F-16 станет ключевым этапом для укрепления украинского преимущества в воздухе.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины получили от Чехии первый тренажёр истребителя F-16. Его передали в одну из бригад тактической авиации. Основной модуль тренажера украинские специалисты уже тестируют и готовят к эксплуатации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!