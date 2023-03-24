Тактика изменилась: Рымарук объяснил, почему стало меньше слышно о 'Байрактарах' на войне с РФ

Тактика применения турецких беспилотников "Байрактар" в войне с Россией изменилась. Они по-прежнему используются украинской армией на фронте, но не так активно, как это было до середины 2022 года.

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Об этом рассказал директор военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью проекту "Орестократия". Он пояснил, что в первые месяцы масштабного вторжения вплоть до середины лета у войск РФ не было устойчивой противовоздушной обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Они даже на остров Змеиный привозили "Торы", потому что боялись, что именно с "Байрактаров" будет нанесено огненное поражение. Вдоль линии разграничения наши артиллеристы и аэроразведка постоянно находят и уничтожают "Торы", их невероятно огромное количество. Поэтому тактика применения "Байрактаров" несколько изменилась: они летают, они есть и они стреляют, но не так активно, как это было до середины прошлого года", – сказал Рымарук.

Кроме того, представитель единственного благотворительного фонда, располагающего лицензией на покупку вооружения, рассказал, что "Байрактар" был первым оружием, которое "Вернись живым" купил для Вооруженных сил Украины.

В частности, был приобретен весь комплекс с технической частью и более чем 40 высокоточными ракетами.

"Эти самолеты были потеряны в активных боевых действиях, но мы предоставили подразделению, в которое этот комплекс передали, возможность приобрести новую боевую способность. Соответственно, сейчас "Байракторы", которые закупает государство, возобновляют боевую активность подразделения", – рассказал Андрей Рымарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению аналитиков CNN, ударный дрон "Байрактар" стал одним из трех видов оружия, которое помогло ВСУ изменить ход войны. Этот БПЛА стал одним из самых известных в мире именно благодаря его использованию в Украине, считают эксперты. Он относительно дешевый, собран из готовых деталей и наносит смертельные удары, записывая их на видео.

– Гендиректор Baykar, производителя "Байрактаров", рассказал, что поддерживает Украину, поскольку в его компании имеют свои принципы и "пытаются сделать все возможное".

– Baykar необходимо 2 года и 10 млн долларов, чтобы подключить к электросети свой будущий завод по выпуску "Байрактаров" в Украине. Проблема заключается в особенностях украинской системы ведения бизнеса.